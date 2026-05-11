【北欧通貨】１５時の物価統計はほぼ予想通り＝ノルウェークローネ １５時発表のノルウェー消費者物価指数、生産者物価指数はほぼ予想通りとなった。ドルクローネへの影響は限定的で、先月からのドル安クローネ高が継続。原油高の動きも、欧州有数の産油国であるノルウェークローネの追い風。 対円では１７．１０円台を付けるなどクローネ高円安が継続。 USDNOK 9.194