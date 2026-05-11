【北欧通貨】スウェーデンクローナは方向感はっきりしない展開＝スウェーデンクローナ 先月から買いが目立つノルウェーに対して、スウェーデンクローナは方向感のはっきりしない展開。ドルクローナは先月後半から９．２５００を挟んでの上下となっている。原油高が追い風となるノルウェーに対して、スウェーデンクローナは動きの決め手に欠ける展開。 対