「米穀安定供給確保支援機構」は11日、全国132のコメの生産者や卸売り業者などに現状のコメ価格や今後の価格見通しなどを聞いた先月分の調査結果を発表しました。指数が「0」に近づくほど前の月より価格が低いとの見方が強いことを表していて、現状のコメ価格の認識を示す指数は前の月より6ポイント下がった「65」で、5か月連続の低下となりました。一方、向こう3か月の価格の見通しを示す指数は前の月から1ポイント増えましたが「