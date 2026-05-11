バレーボール女子日本代表のキックオフ会見が１１日、都内で行われ、合宿に参加している２８選手が登壇した。今季は８月のアジア選手権（中国）で優勝すれば、２８年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得できる。主将の石川真佑は、「今シーズンはオリンピックの切符を取るという目標がある。全員が同じ意識を持ってやっていかないといけない」と、勝負のシーズンへ力を込めた。主力の佐藤淑乃は、「今季はオリンピック出場権をか