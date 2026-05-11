国会では、高市総理大臣が出席して参議院の決算委員会が開かれ、イラン情勢への対応などについて論戦が行われています。国会記者会館から、フジテレビ政治部・菅野吏紗記者が中継でお伝えします。菅野吏紗記者：長引くイラン情勢を受けて、野党が国民に石油の節約を要請するなど消費抑制策を求めたのに対し、高市総理は「現時点でお願いする段階にはない」と否定的な考えを示しました。立憲民主党・森裕子参院議員：ガソリンの消費