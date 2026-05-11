【第22話2】 5月9日 無料公開 第22話2を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は5月9日、「妻か死か～敗戦国の女たち～」の第22話2をチャンピオンクロスで無料公開した。 第22話2では、必死の命乞いも実らず、ついにシノワが処刑される。生首が転がる凄惨な現場に現れたのは、サンラック王国第二王女のルナリアだった――。 現在チャンピオンクロスでは、最新話と