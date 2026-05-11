【第21話】 5月10日 公開 第21話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月10日、野良犬ロマン氏によるマンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」の第21話「友達すぎる嬢」をヤンマガWebで公開した。 今回は他店から移籍したジュンと一緒に客のもとへ。距離が近い子が苦手なノカゼだったが、ジュンは想定外の接客をし……。 ヤンマガWeb「ノカゼのピンクなトリセツ」のページ