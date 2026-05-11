6月11日に開業する『ザ・ランドマーク名古屋栄』。高さ211mというビルの15階に誕生したのが、人間ドックを手掛ける「名古屋栄セントラルクリニック」です。1フロア1600平方mほどの空間に、明るく落ち着いた雰囲気のロビーが広がります。待合スペースには、書店員が「からだと心に向き合う」をテーマに選んだ本がおよそ300冊。X線や内視鏡など、長くなりがちな検査の待ち時間を穏やかな気持ちで過ご