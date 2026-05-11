今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、イラン情勢に左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５６円６０～１５７円７０銭。 戦闘終結に向けた米国からの提案に対するイランの回答に関して、トランプ米大統領は１０日、「全く受け入れられない」とＳＮＳに投稿。米原油先物相場は一時、１バレル＝１００ドル台へ上昇するなか、「有事のドル買い」が強まった。今晩から明日にかけても、イラン情勢と原油相