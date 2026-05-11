週明け１１日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２９５円安の６万２４１７円と続落。前週末（８日）は日本を含むアジア株市場が総じて調整色を強め、その流れは欧州時間に入っても変わらず、独ＤＡＸや仏ＣＡＣ４０など主要国をはじめほぼ全面安商状となった。こうなると米国株市場の動向が気になるが、現地時間の朝方取引開始前に開示された４月の米雇用統計で非農業部門の雇用者数が前月比１１万５０００人増となり、