6月12日に開幕するFIFAワールドカップを全104試合ライブ配信する『DAZN』が11日、キックオフカンファレンスを実施した。期間中、日本代表の全試合と、準決勝、3位決定戦、そして決勝の無料配信も発表になった。またデータテインメント配信も決定。日本代表全試合を含む毎日1試合以上、38試合で実施を予定しているという。最先端ので自他あるテクノロジーを最大限に投入。シュートの初速、選手の最高時速、パスやシュートの美し