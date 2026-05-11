日本サッカー協会(JFA)は11日、15日から25日までクロアチア遠征を行うU-15日本代表メンバー21人を発表した。チームは15日に国内でトレーニングを行い、同日にクロアチアに向けて出発。現地では『International U-15 tournament“Vlatko Marković”2026』に出場し、19日にU-15イングランド代表、20日にU-15クロアチア代表、22日にU-15ブラジル代表と対戦し、24日に順位決定戦を行う予定となっている。【スタッフ】団長: