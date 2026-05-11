元日本代表DFの内田篤人氏がワールドカップを前に怪我人が出ている日本代表メンバーについて、「心配もあると思うが下積みが違う。僕は期待する気持ちの方が大きい」と不安説を一蹴した。W杯の日本代表メンバー発表が今週末の15日に迫っているが、9日の試合でMF三笘薫(ブライトン)が左太もも裏を負傷。先日にはFW鈴木唯人(フライブルク)も鎖骨の骨折が明らかになり、遠藤航(リバプール)、南野拓実(モナコ)、冨安健洋(アヤック