県によりますと、今年１月～４月のクマの目撃件数は合わせて１１４件となりました。 【写真を見る】今年の1月～4月のクマ目撃件数は114件去年の同期間の2倍以上にこれまで少なくとも3人がクマに襲われるもしもクマと出合ってしまったら？（山形） 去年１月～４月の目撃件数は合わせて５４件なので、数字の上では２倍以上となりました。 市街地での目撃件数も、去年は１月～４月の４か月間で１９