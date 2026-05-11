2026年4月に話題になったクレジット／プリペイドカード関連のトピックスを紹介する。●「クレカ乗車」初のオフピークキャンペーンがスタート今年に入り、クレジット／デビット／プリペイドカード、それらのカードを設定したスマートフォン（スマホ）などのモバイル端末で電車やバスなどの公共交通機関に乗車できる「タッチ決済乗車（クレカ乗車）」サービスの対応事業者・路線がますます拡大しているが、「つくばエクスプレス