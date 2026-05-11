【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46金川紗耶 1st写真集『好きのグラデーション』から先行カット第3弾が公開された。 ■リラックス感と大人のムードが同居 今回公開されたのは、指先の体温で溶けたチョコレートをペロっとする瞬間の部屋着カットで、クロアチア・ドゥブロブニクの旧市街を舞台に、“暮らすように旅する”をテーマに撮影された一コマ。 リラックス感がありながら、ど