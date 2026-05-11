5月第2週の上昇率ランキングの上位はテクノロジー系のファンドが並びました。特に「暗号資産関連企業」、「コミュニケーションＤＸ関連企業」、新興国企業といったように投資する分野や地域をさらに絞り込んだファンドとなっています。 下落率ランキング1位と2位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「三菱ＵＦＪ好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）」は1350円、2位の「先進国好配