東京コスモス電機 [東証Ｓ] が5月11日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比55.3％減の4億6000万円に大きく落ち込んだが、従来予想の4億3000万円を上回って着地。ただ、3期連続減益となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比84.4％減の2700万円に大きく落ち込み、売上営