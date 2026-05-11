11日午後、名古屋市西区の住宅街で火事があり、40代位の女性1人が搬送されました。消防によりますと、11日午後1時すぎ、西区上名古屋1丁目で「建物から火が出ている」などと近くに住む人から119番通報が相次ぎました。消防車など20台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、4階建ての事務所兼住宅とみられる建物が燃えました。この火事で、40代くらいの女性1人が建物の3階に一時取り残されましたが、その後救