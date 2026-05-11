12日(火)も広い範囲で晴れて、気温が上がりそうです。低気圧が近づく九州は夜から雨が降り出すでしょう。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■12日は広く晴れるも雷雨に注意12日(火)は高気圧に緩やかに覆われて、九州から北海道にかけての広い範囲に日差しが届きそうです。ただ、高気圧の中心は日本のはるか東に移動するため、南から暖かく湿った空気が流れ込みやすくなります。11日(月)よりは雲が増えるでしょう。また、上