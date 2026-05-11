開幕から9試合連続でホームランを放ち、うち8試合が2本以上の“マルチ本塁打”と驚異のHR量産体制を見せていた日本ハム。その陰に隠れ、ソフトバンクが怒とうの追い上げを見せています。これまで日本ハムの選手がズラリと並んでいた、パ・リーグの本塁打ランキングでは、11日時点でトップ5のうち3選手がソフトバンクの選手。さらにリーグの打点ランキングではトップ3をこの3選手で独占しています。この3選手というのが、近藤健介選