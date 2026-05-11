◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(10日、ロンドン)中国に挑んだ日本は、惜しくも2勝3敗で敗れ、6大会連続の銀メダルとなりました。早田ひな選手(世界ランク11位)が中国の絶対エース・孫穎莎選手(同1位)に挑んだ第2試合では、中国女王のスポーツマンシップが垣間見えるふるまいがありました。孫選手が2ゲーム先取し、第3ゲームも10-7でマッチポイントとなった場面。ラリーから早田選手が打ち込んだボールは台の外へ飛び、早田選手は敗れ