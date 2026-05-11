気象庁は11日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。東北、関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州では5月17日頃から、沖縄では21日頃から5日間平均気温が平年を大きく上回り、この時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温になる可能性があるとしています。 【写真を見る】5月17日頃から「この時期としては10年に一度の著しい高温」になる可能性【東北、関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国