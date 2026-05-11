ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのジェニーが２０２３年１１月に設立した個人事務所・ＯＡエンターテインメントから、わずか２年で、２００億ウォン（約２０億円）以上の分配金を受け取っている事実が明らかになり、韓国の芸能界で耳目を集めていると１０日、現地メディアのウィキツリーなどが報じた。同メディアは、韓国の金融監督院電子開示システムに掲載されたＯＡの監査報告書を分析したとし、その結果、ジェニーは２４年から２５年に