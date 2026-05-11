「大相撲夏場所・２日目」（１１日、両国国技館）高須クリニックの高須克弥院長が、パートナーで漫画家の西原理恵子氏と観戦に訪れた。化粧まわしを提供する横綱豊昇龍がけがのため休場。ＳＮＳでは「大相撲観戦しに名古屋から出発。わしの贔屓力士は軒並み怪我で休場（泣）」と残念がる投稿もあったが、砂かぶり席から熱視線を送った。ドラえもんがプリントされたピンクのニットを着用。「ドラえもんが気になる…」、「め