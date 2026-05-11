ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１８回『羽柴兄弟！』が１０日に放送され、長浜城の城主となった秀吉（池松壮亮）が、有能な家臣を求め、選抜試験を行った。石田三成（松本怜生）らとともに、最終メンバーに残った藤堂高虎の存在感が際立った。煙が充満した部屋に残り、動かなかった三成。本当の火事だと信じ切っていた藤堂は部屋に飛び込み、座禅を組んだままの三成を外に運び出した。怪力と率直さ、優しい思いやりがにじむ