巨人の戸郷翔征投手（２６）が１１日にジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加。先発予定の１２日の広島戦（岐阜・ぎふしん長良川球場）へ「今チームがあまりいい状況ではないけどピッチャーで勝ちを持ってこれるようにやっていきたいなと思います」と意気込んだ。今季はファームで５試合に登板して防御率３・９４を記録。４日のヤクルト戦（東京ドーム）で今季初先発したが、５回５失点に終わった。前回登板について「真っ