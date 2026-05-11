乃木坂46・4期生、金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、大人なムード漂う、部屋着カットが公開された。【写真】“やんちゃん”初の水着姿披露！写真集先行カット“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温か