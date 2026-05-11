高橋文哉が主演する実写映画『ブルーロック』に、富本惣昭の出演が決定した。チームYの二子一揮を演じる。【写真】舞台『怪物事変』‐東京編‐が9月上演決定！キャストに富本惚昭、和泉宗兵ら本作は、累計発行部数5000万部を突破する同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）を実写映画化。サッカー日本代表は長年得点力不足に陥っており、それを打開するために極秘のプロジェ