【モデルプレス＝2026/05/11】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が5月10日、自身のInstagramを更新。母を思い出しながら作った弁当を披露し、反響を呼んでいる。【写真】京都に移住の37歳女芸人「彩りが美しい」京野菜たっぷりの手作りお弁当◆誠子、母を思い出しながら作った弁当4月から京都に移住した誠子は「お母さんを思い出しながらおべんとうを作りました。野菜と優しい味が好きでした」とつづり、賀茂茄子の生姜焼き、京