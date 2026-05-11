メ～テレ（名古屋テレビ） あしかけ5年。愛知県豊田市の男性が、戦時中に作られた蒸気機関車を修復。10日、動く姿を披露しました ピカピカに修復された、蒸気機関車。 動く姿を一目見ようと、10日の朝から300人以上が集まりました。 機関車は今から82年前、1944年に作られたものです。 「ほとんど鉄くずみたいになっていたのが、ここまできれいによみがえって感動した」(見学者) この機関車は1976年に役目