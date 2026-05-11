週末のドラゴンズ、ジャイアンツとの3連戦に勝ち越しです！ 【写真を見る】週末のドラゴンズ ジャイアンツに勝ち越し! 先発･柳裕也(32)は6者連続奪三振… 大野雄大(37) は同学年･田中将大との投げ合い制す まずは金曜日、先発の柳裕也（32）が先頭から6者連続三振を奪うなどジャイアンツ打線を封じ込めると…打っては4番細川成也が3ランを放つなどチームは今シーズン最多の9得点。 大野雄大 同学年･田中将大と