IMP.の鈴木大河、松井愛莉らが出演する舞台『曲がれ！スプーン』より、キービジュアルが解禁。また、東京公演の追加公演が決定した。【写真】IMP.らしさあふれる新曲「INVADER」はMVの世界観にもこだわりデビューから3年ブレずに走り続ける2000年12月、ヨーロッパ企画の上田誠が作・演出を手掛けて上演された『冬のユリゲラー』。町外れの喫茶店を舞台に、さまざまな超能力を持つエスパーたちが、日ごろ隠している超能力を披