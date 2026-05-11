１２日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）に先発する日本ハムの伊藤大海投手が１１日、火曜日の役割を全うすることを誓った。以前から希望していた火曜日の登板。４戦連続で中５日で先発し、土曜日から４週かけて火曜日にたどりついた。「僕は好きなんで、よしここから１週間頑張るぞというところでの一発目。火曜日の勝敗ってその後の勝敗にすごく関係してると思うので、いい流れといい雰囲気を週の頭でつくれたら。そういう役割が火曜日