お笑い芸人で文筆家としても活躍するAマッソの加納愛子氏と、歴史小説の巨星・司馬遼太郎。一見すると接点がないように思える両者だが、実は加納氏にとって司馬作品は、自身の人間観を揺さぶる「原点」ともいえる存在だった。（全2回の1回目／続きを読む）【動画を見る】「自分の命、数十年しか知らずに死ぬなんて…」Aマッソ加納愛子が“親の本棚”の司馬遼太郎に「グッときた」理由（初出：「文藝春秋PLUS」2026年4月4日配信）