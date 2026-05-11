11日(月)は各地で最高気温25℃以上の夏日が続出し、全国で300地点を上回りました。15日(金)頃からは一段と暖かな空気が流れ込み、東京都心などでも30℃以上の真夏日になる可能性があります。なお、その後も高温傾向が持続する予想です。まだ5月ですが、急な暑さで熱中症のリスクが高まりますので、十分ご注意ください。各地で夏日続出全国300地点超え11日(月)は、全国で最高気温25℃以上の夏日が300地点を上回りました。京都府舞