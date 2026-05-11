長倉幹樹が東京ダービーでまたも決勝弾「最高です！」FC東京は5月10日、明治安田J1百年構想リーグの第16節で東京ヴェルディと対戦し、2-1で勝利した。後半アディショナルタイムにゴールを決めたのはFW長倉幹樹。昨年の東京ダービーに次ぐ、決勝弾で”ダービー男”を襲名した。長倉の一撃に味スタが揺れた。試合は1-1のまま90分を過ぎ、電子ボートに示されたのは「7」。後半アディショナル5分、MF佐藤恵允の見事なシャペウから