還暦を過ぎて放送大学に入学し、今年で4年目を迎えた麻木久仁子さん。大病を患ったことが学び直しのきっかけになったという。【画像】国際薬膳師の資格を取得した麻木久仁子さん薬膳と出会い、国際薬膳師などの資格を取得50代目前で立て続けに脳梗塞と乳がんを経験し、心も体も確実に変化していくことを実感。乱れがちだった食事や睡眠を見直し、その延長で出会ったのが薬膳でした。52歳の頃、たまたま見学に行った薬膳の専門