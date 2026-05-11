米国とイランの終戦交渉が再び膠着状態に陥った中で、トランプ米国大統領が「イランをさらに2週間攻撃できる」として追加軍事作戦の可能性を公開的に言及した。イスラエルのネタニヤフ首相もやはり「イラン国内の高濃縮ウランが除去されるまで戦争は終わらない」と明らかにし中東の緊張が再び高まっている。トランプ大統領は10日に公開された米時事番組「フルメジャー」のインタビューで「われわれはさらに2週間イランに入ってすべ