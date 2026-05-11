記事ポイントAirbnb Japanと森星さんによる古民家再生プロジェクトが、1組限定（最大4名）の特別な宿泊体験として実現修復された長屋門でのプライベート滞在に、茶人・天江大陸氏によるおもてなし体験と「tefutefu」のお香ギフトが含まれる応募受付は2026年5月11日（月）10:00〜5月14日（木）10:00まで。宿泊費は無料 世界最大級の宿泊予約プラットフォームAirbnbと、モデル・クリエイターの森星さんが2023年に発表した古民家