宝塚レジェンドスターの麻実れいさん、真琴つばささん、姿月あさとさん、湖月わたるさん、彩輝なおさん、凰稀かなめさん、小柳ルミ子さんが『昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra』の記者発表会に登壇しました。【写真を見る】【真琴つばさ】尾崎紀世彦さんの命日に『また逢う日まで』歌唱への思い「責任重大」「心を込めてお届けしたい」宝塚歌劇団トップ男役OGのレジェンドスターらによる、昭和100周年を記念した本公演。未来