経済産業省は１１日、中東情勢の悪化を受けた原油の代替調達を巡り、アゼルバイジャン産の原油を積んだタンカーが１２日に横浜市に到着する見通しだと発表した。ホルムズ海峡の事実上の封鎖後、中央アジア産原油の輸入は初めてという。石油元売り大手のＥＮＥＯＳが調達し、根岸製油所（横浜市）で受け入れる予定。原油はアゼルバイジャンからパイプライン経由で海上輸送され、ＥＮＥＯＳ子会社が所有するパナマ船籍の大型原油