歌手のKIINA.さんこと氷川きよしさんが、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。 【写真を見る】【 氷川きよし 】 「夏を先取り」海辺でのオフショットに反響「綺麗で素敵」「kiiちゃんには自然がよく似合う」氷川きよしさんは「夏を先取り」と綴ると、きれいな海辺でくつろぐ写真をアップ。 更に、続く投稿で「自然の中でキイナチュラル」と綴り、リラックスした笑顔あふれるショットを投稿し