ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースはナ・リーグ西地区で首位を快走している。だが、開幕から先発ローテーションの一角を占める佐々木朗希投手（24）は苦戦が続いている。久々に終日オフとなった5月7日（現地時間）、インタビューに応じた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）バッターに全集中できるように、今は練習するのみ今季6回先発して計28イニングを投げ1勝3敗、防御率5.97の佐々木（5月11日時点）©文藝春