大阪・なんばのホテルで女性を殺害し身分証などを奪ったとして男が逮捕された事件で、女性の財布からは紙幣などが見つかっていないことが分かりました。強盗殺人の疑いで逮捕されたのは、三重県四日市市のアルバイト、森雄靖容疑者です。警察によりますと、8日の夜、大阪・なんばのホテルの一室で23歳とみられる女性を殺害し、マイナンバーカードなどを奪った疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、ホテルの部屋に