世界でも激レア機の「スゴいシーン」が中部空港の公式SNSアカウントが、「この様子を見られる機会はなかなかないので、ちょっと特別な瞬間に出会えた気がしてうれしくなりました」というコメントとともに、同空港の駐機場の様子を写真で投稿しています。どういったものなのでしょうか。【写真】えっ…これが中部空港に出現の「見られる機会はなかなかない」光景ですその機体は「ジャンボ機」として知られている747-400をベース