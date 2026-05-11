犬の嗅覚は人間の何倍くらいあるの？ 犬の嗅覚が優れていることはよく知られていますが、人間の1万倍～10万倍とも言われています。 そして、その優れた嗅覚には、犬種による違いや個体差があります。 狩猟犬や警察犬として活躍してきた歴史のある犬種では、犬の中でもとくに優れた嗅覚の持ち主であるとされています。 鼻の中にある嗅覚受容体の数で比較すると、人間の嗅覚受容体の数が約500万個であること