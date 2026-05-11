全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・西麻布のバー『Bar霞町嵐』です。想像を超えてくるスモーキーな一杯店主の竹田さんは、カクテルの名手。ならば、とあえてシンプルな「ホットウイスキー」を頼んだら、取り出したのはまさかのガラスドーム。「これでスモークします」と涼しい顔でいう。ベースにしたスコッチは、世界最古級の蒸留所が手がける「ロイヤル・ブラックラ1