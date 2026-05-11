「さっぽろ夏まつり」の開催日時が決まりました。２０２６年は７月２３日から２７日間の開催となり、大通ビアガーデンも同期間に開催されます。さっぽろ夏まつりは、２０２６年で７３回目を迎える北海道の夏の風物詩です。７月２３日のオープニングセレモニーを皮切りに、同じ日からさっぽろ大通ビアガーデンも大通公園の５丁目から８丁目と１０丁目、１１丁目で開催されます。運営するさっぽろ夏まつり実