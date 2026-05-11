浅野の本格覚醒が期待されている（C）産経新聞社5月10日に行われたファーム交流戦のロッテ戦（江戸川）に巨人・浅野翔吾が「6番・中堅」で先発出場。4回の第2打席で相手先発左腕・秋山正雲の直球を一閃、左越えの1号ソロを放った。【動画】みんな待っているぞ！浅野の豪快アーチシーン浅野といえば右の長距離砲として飛躍が期待される逸材。ただ昨季は29試合出場、打率.187と伸び悩んだ。高卒4年目シーズンとなる今季、ど